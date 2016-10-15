Serdar Taşçı’dan yeşil ışık!

Bordo-Mavililer'in ara transfer döneminde yeniden gündemine gelen Serdar Taşçı, bir radyo programında, "Şu an için Türkiye'den bana gelenresmi bir teklif yok. Ama gelirseneden olmasın" ifadelerini kullandı.
BABASI ÇOK İSTİYOR Trabzonspor yönetim kurulunun ise oyuncunun maliyetiyle ilgili yaptığı araştırmalara devam ettiği, finansal fair-play kriterlerini zorlamayacak şekilde bu transferi gerçekleştirmeye çalışacağı ifade edildi. Bilindiği gibi Rusya takımlarından Spartak Moskova'da formagiyen Serdar Taşçı'nın babası geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oğlunun Trabzonspor'da oynamasını istediğini belirtmişti.
BU SEZON 390 DAKiKA OYNADI Bayern Münih kariyeri de olan Serdar Taşçı, Spartak Moskova'da bu sezon 6 maçta forma giydi. 5 kez ligde, 1 kezde kupada oynayan 29 yaşındaki stoperTaşçı, sahada 390 dakika kaldı.
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