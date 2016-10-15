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’dan yeşil ışık!

Trabzon’un radarında olan yıldız oyuncu, “Türkiye’den teklif gelirse giderim” dedi

Serdar Taşçı’dan yeşil ışık!
Bordo-Mavililer'in ara transfer döneminde yeniden gündemine gelen Serdar Taşçı, bir radyo programında, "Şu an için Türkiye'den bana gelen resmi bir teklif yok. Ama gelirse neden olmasın" ifadelerini kullandı.

BABASI ÇOK İSTİYOR
yönetim kurulunun ise oyuncunun maliyetiyle ilgili yaptığı araştırmalara devam ettiği, finansal fair-play kriterlerini zorlamayacak şekilde bu transferi gerçekleştirmeye çalışacağı ifade edildi. Bilindiği gibi Rusya takımlarından Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı'nın babası geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oğlunun Trabzonspor'da oynamasını istediğini belirtmişti.

BU SEZON 390 DAKiKA OYNADI
Bayern Münih kariyeri de olan , Spartak Moskova'da bu sezon 6 maçta forma giydi. 5 kez ligde, 1 kez de kupada oynayan 29 yaşındaki stoper Taşçı, sahada 390 dakika kaldı.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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