Şenol Güneş kadroyu idareli kullanacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 gün arayla deplasmanda oynanacak Kayserisporve Napoli maçlarından 6 puan hedefliyor... Tecrübeli hoca bu nedenle tüm önlemlerini almış durumda.
SÜRPRİZ İSİMLER
İlk olarak iki maçta da takımın diri kalmasını isteyen Güneş kadroyu idareli kullanacak. Bu akşam ilk 11'de GökhanGönül, Tolgay,Olcay ve Aboubakar'a görev vermeyi düşünen başarılı teknik adam, İtalya'da ise bu akşam oynatacağı kadroda en az 4 değişiklik yapacak.
FORMA SAVAŞI
Alınan bilgilere göre Napoliönünde Beck, Gökhan İnler,Adriano ve Cenk 11'e geri dönecek.Güneş böylece sezon başındaçok büyük bir çaba harcanarakkurulan geniş kadronunnimetlerinden faydalanmış olacak.Tecrübeli teknik adam ikimaçta Fabri, Tosic, Marcelo,Caner, Atiba ve Talisca'dan isevazgeçmeyi kesinlikle düşünmüyor.Bu isimler dışında kimseninyerinin garanti olmaması formasavaşını da artırıyor.
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