Şenol Güneş kadroyu idareli kullanacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 gün arayla deplasmanda oynanacak Kayserispor ve Napoli maçlarından 6 puan hedefliyor... Tecrübeli hoca bu nedenle tüm önlemlerini almış durumda.



SÜRPRİZ İSİMLER

İlk olarak iki maçta da takımın diri kalmasını isteyen Güneş kadroyu idareli kullanacak. Bu akşam ilk 11'de Gökhan Gönül, Tolgay, Olcay ve Aboubakar'a görev vermeyi düşünen başarılı teknik adam, İtalya'da ise bu akşam oynatacağı kadroda en az 4 değişiklik yapacak.



FORMA SAVAŞI

Alınan bilgilere göre Napoli önünde Beck, Gökhan İnler, Adriano ve Cenk 11'e geri dönecek. Güneş böylece sezon başında çok büyük bir çaba harcanarak kurulan geniş kadronun nimetlerinden faydalanmış olacak. Tecrübeli teknik adam iki maçta Fabri, Tosic, Marcelo, Caner, Atiba ve Talisca'dan ise vazgeçmeyi kesinlikle düşünmüyor. Bu isimler dışında kimsenin yerinin garanti olmaması forma savaşını da artırıyor.

