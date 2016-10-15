Savulun RVP geliyor

Performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Robin Van Persie,Fenerbahçe'de yeni bir başlangıca hazır durumda. Hollanda basınına konuşan Dick Advocaat'ın yardımcısı Cor Pot, yıldız futbolcu için çok olumlu sözler sarfetti. Van Persie'nin sakatlığını tamamen atlattığını ve yüzde yüz hazır duruma geldiğini söyleyen Cor Pot,"Çok iyi çalıştı ve açık kapattı. Her idmansonrası ektra yarım saat şut çalışmalarıyaptı. Ekstra ağırlık idmanları da yaptı. Çokhırslı ve istekli. Eski günlerine tekrar dönebilir.Bunun için bir engel yok" dedi.
PUANIMIZ KÖTÜ AMA TAKIM İYİ Van Persie'nin Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını da sözlerine ekleyen CorPot, sözlerine şöyle devam etti: "Ligde puan olarakiyi durumda değiliz. Ama takım olarakgüçlüyüz. Galibiyetler serisi hem sıralamadakidurumumuzu düzeltir hem de bize özgüvenverir. Yani ilacımız kazanmak. Advocaat'ınsistemi de yavaş yavaş oturmaya başladı."
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