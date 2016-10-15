Savulun RVP geliyor

Performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Robin Van Persie, Fenerbahçe'de yeni bir başlangıca hazır durumda. Hollanda basınına konuşan Dick Advocaat'ın yardımcısı Cor Pot, yıldız futbolcu için çok olumlu sözler sarfetti. Van Persie'nin sakatlığını tamamen atlattığını ve yüzde yüz hazır duruma geldiğini söyleyen Cor Pot, "Çok iyi çalıştı ve açık kapattı. Her idman sonrası ektra yarım saat şut çalışmaları yaptı. Ekstra ağırlık idmanları da yaptı. Çok hırslı ve istekli. Eski günlerine tekrar dönebilir. Bunun için bir engel yok" dedi.



PUANIMIZ KÖTÜ AMA TAKIM İYİ

Van Persie'nin Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını da sözlerine ekleyen Cor Pot, sözlerine şöyle devam etti: "Ligde puan olarak iyi durumda değiliz. Ama takım olarak güçlüyüz. Galibiyetler serisi hem sıralamadaki durumumuzu düzeltir hem de bize özgüven verir. Yani ilacımız kazanmak. Advocaat'ın sistemi de yavaş yavaş oturmaya başladı."