Onazi’ye özel sorumluluk!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, antrenmanda özel bir görüşme yaptığı Onazi'ye, ekstra sorumluluklar verdi. Nijeryalı, Akhisar maçının kilit isimlerinden biri olacak. Yanal, Nijeryalı oyuncunun yanında Aytaç-Okay ikilisinden birine görev verecek. Ersun hoca diğer bölgelerde ise kararsız.