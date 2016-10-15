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’ye özel sorumluluk!

, Akhisar maçında Nijeryalı orta saha ’ye özel görev verecek. Kilit isim o olacak...

Onazi’ye özel sorumluluk!
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, antrenmanda özel bir görüşme yaptığı Onazi'ye, ekstra sorumluluklar verdi. Nijeryalı, Akhisar maçının kilit isimlerinden biri olacak. Yanal, Nijeryalı oyuncunun yanında Aytaç-Okay ikilisinden birine görev verecek. Ersun hoca diğer bölgelerde ise kararsız.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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