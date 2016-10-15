Messi’yi bile solladı!

Raiola böylece, Ronaldo ve Messi'yi bile sollamayı başardı... Yaz transfer sezonunda ManchesterUnited'ın yaptığı Paul Pogba ve Zlatan Ibrahimovic transferleri ile adından söz ettiren futbolcu menajeri Mino Raiola elde ettiği gelirle, dünyanın en çok kazanan futbolcularını geride bırakmayı başardı. Fransız futbolcu Pogba'yı İtalyan ekibi Juventus'tan İngiliz devi Manchester United'a 105 milyon Euro'ya satarak tarihin en pahalı transferine imza atan Raiola, menajerlik ücreti açısından da rekor kırdı.
POGBA'DAN 23 MİLYON EURO RaIola bu transferden 23 milyon Euro gelir elde etti. İtalyan menajer bu yaz gerçekleştirdiği sadece 3 transferden (Pogba, Ibrahimovic,Mkhitaryan) 35 milyonEuro kazanarak, Messi ve Ronaldo gibi yıldızları bile geride bıraktı.
TARİHİ TRANSFERLER YAPTI
Raiola İlk büyük transferini 1988'de Sporting Lizbon'da oynayan Frank Rijkaard'ı Milan'a satarak yaptı. Ardından 1993 yılında Dennis Bergkamp'ı Hollanda ekibi Ajax'tan, İtalyan İnter'e gönderdi. Çek yıldız Pavel Nedved'i de 1996 yılında yine İtalya ekiplerinden Lazio'ya, ardından Juventus'a sattı.
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