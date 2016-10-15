Mahir’e hediye olsun

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İspanya'da yarın düzenlenecek Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. etabını ilk 8'de tamamlaması halinde 5. şampiyonluğunu kazanacak.
OĞLUM BEREKET GETİRDİ Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapımı devam eden motor sporları pistinde incelemelerde bulunan Sofuoğlu, İspanya'da dünya şampiyonluğuna ulaşmak için elinden geleni yapacağını belirterek, "Kaybettiğim oğlumdan sonra yeni bir oğlum oldu, Mahir. Rabbim onun bereketini verdi, bu sene çok güzel bir sezon geçirdim. Çok yarışlar kazandım, iyi bir performans çıkardım. Allahu Teala, dinimizde de söylüyor, bebek berekettir. Oğlum bize bereket getirdi, inşallah bu şampiyonluk gelirse de Mahir'in şampiyonluğu olsun" dedi. Kenan, İspanya'da şampiyonluğun geleceğine inandığını ifade ederek, "Rabbim bize 4tanesini verdi, 5.'si yoldainşallah" açıklamasını yaptı.
HEDEFİMYENİ KENAN'LAR!
Milli sporcu, "Asıl amacım, hem Türk bayrağını oralarda gezdirmek hem de benden sonra gelen sporcuların önünü açmak" dedi.
PİSTLERE VEDA SİNYALİ VERDİ Kenan Sofuoğlu, "Eğer şampiyonluğa ulaşırsam 'kariyerimi tamamladım' diyebileceğim bir şampiyonluk olacak" diye konuştu.
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