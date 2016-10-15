  1. Ve Usta olaya el koydu
  2. G.Saray yönetimi Ali Samiyen’i andı

Mahir’e hediye olsun

yarın İspanya’daki yarışı ilk 8 içinde bitirirse Süpersport Şampiyonası’nda 5. kez zafere ulaşacak. Sofuoğlu, “Şampiyonluğu oğlum Mahir’e hediye edeceğim” dedi.

Mahir’e hediye olsun
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İspanya'da yarın düzenlenecek Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. etabını ilk 8'de tamamlaması halinde 5. şampiyonluğunu kazanacak.

OĞLUM BEREKET GETİRDİ
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapımı devam eden motor sporları pistinde incelemelerde bulunan Sofuoğlu, İspanya'da dünya şampiyonluğuna ulaşmak için elinden geleni yapacağını belirterek, "Kaybettiğim oğlumdan sonra yeni bir oğlum oldu, Mahir. Rabbim onun bereketini verdi, bu sene çok güzel bir sezon geçirdim. Çok yarışlar kazandım, iyi bir performans çıkardım. Allahu Teala, dinimizde de söylüyor, bebek berekettir. Oğlum bize bereket getirdi, inşallah bu şampiyonluk gelirse de Mahir'in şampiyonluğu olsun" dedi. Kenan, İspanya'da şampiyonluğun geleceğine inandığını ifade ederek, "Rabbim bize 4 tanesini verdi, 5.'si yolda inşallah" açıklamasını yaptı.

HEDEFİM YENİ KENAN'LAR!
Milli sporcu, "Asıl amacım, hem Türk bayrağını oralarda gezdirmek hem de benden sonra gelen sporcuların önünü açmak" dedi.

PİSTLERE VEDA SİNYALİ VERDİ
Kenan Sofuoğlu, "Eğer şampiyonluğa ulaşırsam 'kariyerimi tamamladım' diyebileceğim bir şampiyonluk olacak" diye konuştu.
Etiketler:
  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar