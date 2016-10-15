Kartal Kayseri’de liderlik aşkına

Spor TotoSüper Lig'de milli maç arasınınardından heyecan kaldığı yerden devamediyor... 6 maçta topladığı 14 puanla 2. sıradayer alan Beşiktaş bugün zorlu Kayserispordeplasmanına çıkacak. Saat 17.00'debaşlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek.Beşiktaş'ta Oğuz- hanÖzyakup'un durumu belirsizliğini koruyor. Yapılanson antrenmanda takımdan ayrı olarakbireysel çalışan genç futbolcu ile ilgili son kararıteknik direktör Şenol Güneş verecek.
ADRIANO İLE GÜLMÜŞTÜ
Lider Başakşehir ile oynadığı özel maçı 2-1 kazanan Beşiktaş, G.Saray ve Fenerbahçe'den puan alan Kayseri'yi yenip zirveye çıkmak istiyor. Siyah-Beyazlılar son olarak Rize'yi uzatmada Adriano'nun golüyle 1-0 mağlup etmişti.
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