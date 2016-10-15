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Kartal Kayseri’de liderlik aşkına

Milli maç arasında hazırlık maçında lider Başakşehir’i deviren saat 17.00’de Kayseri deplasmanına çıkıyor. Hedef galibiyet ve zirve

Kartal Kayseri’de liderlik aşkına
Spor Toto Süper Lig'de milli maç arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor... 6 maçta topladığı 14 puanla 2. sırada yer alan Beşiktaş bugün zorlu Kayserispor deplasmanına çıkacak. Saat 17.00'de başlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Beşiktaş'ta Oğuz- han Özyakup'un durumu belirsizliğini koruyor. Yapılan son antrenmanda takımdan ayrı olarak bireysel çalışan genç futbolcu ile ilgili son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek.

ADRIANO İLE GÜLMÜŞTÜ
Lider Başakşehir ile oynadığı özel maçı 2-1 kazanan Beşiktaş, G.Saray ve Fenerbahçe'den puan alan Kayseri'yi yenip zirveye çıkmak istiyor. Siyah-Beyazlılar son olarak Rize'yi uzatmada Adriano'nun golüyle 1-0 mağlup etmişti.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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