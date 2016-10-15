Hindistan’dan Erzurum’a

Yüksek irtifa kamplarına sahip olan Erzurum, doğası ve sportif alt yapısı nedeniyle çeşitli branşlarda sporcuların kamp yapmasına imkan sunmasının yanı sıra sürat patenindesahip olduğu pistleriyle de diğer ülke sporcularının ilgisini çekiyor.
TAWADE: ÇOK HUZURLUYUZ
Buz pistine sahip olmayan Hindistan KısaKulvar Sürat Pateni Milli Takımı da kenttekiPalandöken Buz Pisti'nde kamp yapmayabaşladı. Antrenör Awadhut Tawade, "Erzurum'daçok mutlu ve huzurluyuz" dedi.
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