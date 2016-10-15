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Hindistan’dan ’a

Hindistan Kısa Kulvar Sürat Pateni Milli Takımı, ülkelerinde buz pisti olmadığı için ’a geldi...

Hindistan’dan Erzurum’a
Yüksek irtifa kamplarına sahip olan Erzurum, doğası ve sportif alt yapısı nedeniyle çeşitli branşlarda sporcuların kamp yapmasına imkan sunmasının yanı sıra sürat pateninde sahip olduğu pistleriyle de diğer ülke sporcularının ilgisini çekiyor.

TAWADE: ÇOK HUZURLUYUZ
Buz pistine sahip olmayan Hindistan Kısa Kulvar Sürat Pateni Milli Takımı da kentteki Palandöken Buz Pisti'nde kamp yapmaya başladı. Antrenör Awadhut Tawade, "'da çok mutlu ve huzurluyuz" dedi.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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