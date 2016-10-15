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G.Saray yönetimi Ali Samiyen’i andı

G.Saray yönetimi Ali Samiyen’i andı
Galatasaray Kulübü'nün kurucusu , 111. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde mezarı başında anıldı ve dua edildi. Sonrasında mezarı yakın olan Süleyman Seba için de dua edildi.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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