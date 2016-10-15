Gözler Aboubakar’da

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra resmi maçlarda henüz golle tanışamayan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, Kayserispor karşısında ilk golünü atmaya çalışacak. Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez forma giyen Kamerunlu oyuncu, henüz takımına gol yollarında katkıda bulunamadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in Aboubakar'a bugün Kayseri önünde 11'de görev vermesi bekleniyor.