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Görevimin başındayım

Riva ve Florya projelerinin onaylanmaması durumunda görevinden istifa edeceği yolundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Görevimin başındayım
G.Saray Başkanı , 'Galatasaray Futbol Takımı'nın Florya'dan çıkabilmesi için kulübün stada daha yakın, daha mükemmel, daha konforlu bir yere taşınması lazım. Bunu sağlayamazsak ben yokum.' şeklindeki ifadesine açıklık getirdi. Özbek, "Yokum derken kulüpten yok olmayı kast etmedim. Florya'yı imar etme projesinde yokum dedim. Takımın daha iyi şartlara kavuşması lazım. O söylemin amacı buydu" dedi.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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