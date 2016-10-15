Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray bu akşam Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Zorlu maç öncesi Aslan'da tek hedef galibiyet. Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan sarıkırmızılı ekip, Ankara'dan da 3 puanla dönüp, zirve yarışında bir engeli daha kayıpsız aşmak istiyor. Başkentteki karşılaşma yenilmezlerin düellosuna sahne oluyor.
SAAT: 20.00
STAT: ANKARA 19 MAYIS
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Çalık, Serdar Gürler, Khalili, Ahmet Oğuz, Landel, Aydın Karabulut, Selçuk Şahin, Kulusic, Uğur Çiftçi, Stancu.
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Josue, Bruma, Eren..
Gençlerbirliği-Galatasaray
İki takım da formda... Cimbom 10 maçtır kaybetmiyor, Üzülmez’in ekibi ligde namağlup... Başkentte hep zorlanan Aslan’da bu kez tek hedef 3 puan.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray bu akşam Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Zorlu maç öncesi Aslan'da tek hedef galibiyet. Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan sarıkırmızılı ekip, Ankara'dan da 3 puanla dönüp, zirve yarışında bir engeli daha kayıpsız aşmak istiyor. Başkentteki karşılaşma yenilmezlerin düellosuna sahne oluyor.
Etiketler: Galatasaray
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.