Ferber’in Gomez oyunları

Sezon başında herkesi şok eden bir kararla Beşiktaş'tan ayrılan ve Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez'in ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyor. Özellikle Alman basınında çıkan iddialar büyük ses getirmiş durumda. İddiaların perde arkasını araştıran TAKVİM önemli gerçeklere ulaştı... Alınan bilgilere göre Alman forvetin menajeri Uli Ferber, geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından Beşiktaş yönetimiyle masaya oturdu. Gomez için yeni sözleşme garantisi veren Ferber, buna karşılık çok yüksek bir komisyon talep etti. Fakat Başkan Fikret Orman hiç düşünmeden ünlü menajeri geri çevirdi. Ferber de bunun üzerine Gomez'in Beşiktaş'tan ayrılmasına öncülük etti. Ardından da Wolfsburg ile temasa geçerek transferi bitirdi.



HEDEFİ YÜKSEK BİR KAZANÇ ELDE ETMEK

Fakat Mario Gomez, Wolfsburg'da aradığını bulamayınca Uli Ferber de yeni planını devreye soktu. Alman basınına Fenerbahçe iddialarını fısıldayarak haberlerin Türkiye'ye ulaşmasını sağladı. Yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli takıma transferini gerçekleştirirek yüksek bir kazanç elde etme planları yapan Ferber bu kez de Aziz Yıldırım engeline takıldı. Başkan Yıldırım, Gomez'in transferiyle kesinlikle ilgilenmediklerini net bir şekilde açıkladı.