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ü dün teslim aldı!

Fenerbahçe otobüsü dün teslim aldı!
FEnerbahçe'nin karayolu ulaşım sponsoru Gürsel Turizm A.Ş.'nin Mercedes Benz firmasıyla ortaklaşa bir çalışmayla ürettiği son teknoloji ürünü takım ü tanıtımı ve teslimatı, dün Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşti.

OTOBÜS SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ
Yeni otobüs ses sistemi, koltuk düzeni, camlarının dayanıklılığı, radar sistemi gibi birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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