Fener kalesi yıkılmaz!

Fenerbahçe, Euroleague galibiyetle başladı. Sarı- lacivertliler, evindeki ilk maçında Alman ekibiBamberg'i 67-66 mağlup etti. Kanarya, bu galibiyetle Euroleague'de evindekigalibiyet serisini 22maça çıkardı. Bamberg ilk periyodu 22-18 önde tamamladı. Antic, Datomeve Vesely ile ikinci çeyrekte kendine gelen Kanarya devreyi 36-33 üstün bitirdi. 3. çeyrekte Ali Muhammed'in basketleriylecoşan Fener, son bölüme 53-51'le önde girmeyi başardı.
EN SON OLIMPIAKOS'A KAYBETTİ Son iki dakikaya geride giren F.Bahçe, taraftarıyla stres yaşasa da sahadan galip ayrılmayı bildi. Fener'de 18 sayı üreten Bogdanovic galibiyetin mimarlarındandı. Fener, sahasında en son 16 Ocak 2015'te Olimpiakos'a kaybetmişti.
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