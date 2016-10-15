Fener kalesi yıkılmaz!

Fenerbahçe, Euroleague galibiyetle başladı. Sarı- lacivertliler, evindeki ilk maçında Alman ekibi Bamberg'i 67-66 mağlup etti. Kanarya, bu galibiyetle Euroleague'de evindeki galibiyet serisini 22 maça çıkardı. Bamberg ilk periyodu 22-18 önde tamamladı. Antic, Datome ve Vesely ile ikinci çeyrekte kendine gelen Kanarya devreyi 36-33 üstün bitirdi. 3. çeyrekte Ali Muhammed'in basketleriyle coşan Fener, son bölüme 53-51'le önde girmeyi başardı.



EN SON OLIMPIAKOS'A KAYBETTİ

Son iki dakikaya geride giren F.Bahçe, taraftarıyla stres yaşasa da sahadan galip ayrılmayı bildi. Fener'de 18 sayı üreten Bogdanovic galibiyetin mimarlarındandı. Fener, sahasında en son 16 Ocak 2015'te Olimpiakos'a kaybetmişti.