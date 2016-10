En zorlu dönemeçte!

Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Galatasaray zorlu maç öncesi endişeli... Bunun nedeni ne Sneijder'in sakatlığı ne de milli maç arası... Sarı-Kırmızılılar'ı endişelendiren nokta, Gençlerbirliği karşısında Başkent'te üst üste alınan kötü sonuçlar. Rakibini deplasmandaki 4 maçtır yenemeyen ve 4 beraberlik elde eden Galatasaray, 5 yıldır gülemiyor. Cimbom rakibini son olarak 3 Aralık 2011'de Lincoln'ün golüyle 1-0 yenmiş, bu galibiyetin ardından şampiyonluk da gelmişti. Gençlerbirliği deplasmanındaki son 3 maçından da 1-1'lik beraberlikle ayrılan Cimbom bu kez kazanmak istiyor.



SAĞ KANATTA ÇİFTE DEĞİŞİM!

Kritik deplasman öncesi Tolga Ciğerci'den güzel haber geldi... Sakatlığı geçen yıldız futbolcu 11'deki yerini alacak. İyileşen Serdar Aziz kadroya alınmazken, Nigel de Jong kafileye dahil edildi. Riekerink'in bu kez defansın sağında Cavanda'yı, önünde ise Sinan Gümüş'ü oynatması bekleniyor. Sneijder'in yerine ise Podolski görev yapacak.