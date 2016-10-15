Bursa keyif verecek!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Bursaspor'da teknik patron Hamza Hamzaoğlu, gelecek haftalarda daha iyi futbol oynayan ve izleyenlere zevk veren bir Bursaspor'un olacağını söyledi.



KAZANMA ALIŞKANLIĞIMIZ VAR

Takımın kimyasının oturduğunu ayrıntılar üzerinde çalıştıklarını belirten Hamzaoğlu, "Savunma ve hücum dengeleri oturdu diyebilirim. Kazanma alışkanlığımız var. Takım içi rekabet de fena değil. Ama biz daha iyisini yapmak istiyoruz. Taraftarın ne beklediğinin de farkındayız. Bursaspor ligde şampiyonluk yaşamış bir kulüp. Bu kulüpte beklentiler her zaman yüksek olacak" dedi.



TARAFTARA DAVET VAR

Yarın konuk edecekleri Osmanlıspor'un ligin en güçlü ekiplerinden biri olduğunu da belirten Hamzaoğlu, "Son derece zevkli ve çekişmeli bir maç bekliyorum. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Maçın 90 dakika olduğunu unutmadan en iyi mücadelemizi ortaya koyacağız" ifadesini kullandı.



RİEKERİNK BAŞARILI İŞLER YAPIYOR

Hamza Hamzaoğlu, eski takımı Galatasaray'ı çalıştıran Riekerink'in başarılı işler yaptığını ve takımına iyi futbol oynattığını söyledi. Hamzaoğlu, Fenerbahçe için ise "İyi bir teknik direktöre sahipler. Advocaat yeni sistemini oturtmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.



