Bursa keyif verecek!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Bursaspor'da teknik patron Hamza Hamzaoğlu, gelecek haftalarda daha iyi futbol oynayan ve izleyenlere zevk veren bir Bursaspor'un olacağını söyledi.
KAZANMA ALIŞKANLIĞIMIZ VAR
Takımın kimyasının oturduğunu ayrıntılar üzerinde çalıştıklarını belirten Hamzaoğlu, "Savunma vehücum dengeleri oturdu diyebilirim.Kazanma alışkanlığımızvar. Takım içi rekabet defena değil. Ama biz daha iyisiniyapmak istiyoruz. Taraftarınne beklediğinin de farkındayız.Bursaspor ligde şampiyonlukyaşamış bir kulüp. Bu kulüptebeklentiler her zaman yüksekolacak" dedi.
TARAFTARA DAVET VAR
Yarın konuk edecekleri Osmanlıspor'un ligin en güçlü ekiplerinden biri olduğunu da belirten Hamzaoğlu, "Son derece zevkli ve çekişmeli bir maç bekliyorum. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Maçın 90 dakika olduğunu unutmadan en iyi mücadelemizi ortaya koyacağız" ifadesini kullandı.
RİEKERİNK BAŞARILI İŞLER YAPIYOR Hamza Hamzaoğlu, eski takımı Galatasaray'ı çalıştıran Riekerink'in başarılı işler yaptığını ve takımına iyi futbol oynattığını söyledi. Hamzaoğlu, Fenerbahçe için ise "İyi bir teknik direktöre sahipler. Advocaat yeni sistemini oturtmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.
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