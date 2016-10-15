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Galatasaray’ı boş geçmiyor!

Bogdan Stancu Galatasaray’ı boş geçmiyor!
G.Birliği'nin Rumen forveti Bogdan Stancu, Galatasaray'a karşı kariyerinde çıktığı 9 maçta 5 gol kaydetti. Eski Galatasaraylı golcü Ankara'da oynanan son 3 lig maçında da sarı-kırmızılı ekibin filelerini havalandırmayı başardı.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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