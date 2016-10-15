Arda & Emre Çolak karşı karşıya!

İspanya Ligi La Liga'da bugün Türk futbolseverleri yakından ilgilendiren bir maç var... Arda Turan'lı Barcelona, Nou Camp'ta Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo La Coruna'yı konuk edecek. Mücadele saat 17.15'te başlayacak. Galatasaray alt yapısında yetişen Arda ve Emre'nin buluşmasından kimin gülerek ayrılacağı merak konusu. Arda, Emre için, "O benim küçük kardeşim. Çok özel bir futbolcu" yorumunu yaptı.