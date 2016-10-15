Aatıf’a ‘Hazır ol’ emri

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçının hazırlıkları sürerken sakat oyuncuların durumu teknik direktör Dick Advocaat'ın canını sıkıyor. Jeremain Lens ve OzanTufan'ın sakatlıkları Advocaat'ı sistem değişikliğine itti.
AATIF İYİ ÇALIŞIYOR Kadıköy'de oynanacak Alanyaspormaçına çift forvetle çıkmayıdüşünen Hollandalı teknik adam,Ozan Tufan'ın yerine Robin VanPersie'yi, Emenike ile birlikte2. golcü olarak sahaya sürecek.Lens'in yerine sağ kanatta oynayacakisme ise maç sabasında kararverilecek. Advocaat'ın kadrosundagenellikle yer vermediği Aatıf'abir kez daha şans tanıyabileceği vekendisine hazır ol emrini verdiğinibelirtildi. Aatıf'ın da antermanlardaiyi çalıştığı yedek kaldığı dönemlerdeproblem çıkarmadığı ve formolarak da forma giymeye hazır olduğuifade edildi.
SAKATLAR CAN SIKIYOR Lens ve Ozan'ın ardından Salih'in de sakatlanması Advocaat'ı endişelendirdi. Hollandalı hoca sakatların tedavileriyle çok yakından ilgileniyor.
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