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Aatıf’a ‘Hazır ol’ emri

Lens ve Ozan’ın yokluğunda alternatif peşinde olan Advocaat, sağ kanatta oynayacak isme maç günü karar verecek. Aatıf’ın oynaması sürpriz olmayacak.

Aatıf’a ‘Hazır ol’ emri
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçının hazırlıkları sürerken sakat oyuncuların durumu teknik direktör Dick Advocaat'ın canını sıkıyor. Jeremain Lens ve Ozan Tufan'ın sakatlıkları Advocaat'ı sistem değişikliğine itti.

AATIF İYİ ÇALIŞIYOR
Kadıköy'de oynanacak Alanyaspor maçına çift forvetle çıkmayı düşünen Hollandalı teknik adam, Ozan Tufan'ın yerine Robin Van Persie'yi, Emenike ile birlikte 2. golcü olarak sahaya sürecek. Lens'in yerine sağ kanatta oynayacak isme ise maç sabasında karar verilecek. Advocaat'ın kadrosunda genellikle yer vermediği Aatıf'a bir kez daha şans tanıyabileceği ve kendisine hazır ol emrini verdiğini belirtildi. Aatıf'ın da antermanlarda iyi çalıştığı yedek kaldığı dönemlerde problem çıkarmadığı ve form olarak da forma giymeye hazır olduğu ifade edildi.

SAKATLAR CAN SIKIYOR
Lens ve Ozan'ın ardından Salih'in de sakatlanması Advocaat'ı endişelendirdi. Hollandalı hoca sakatların tedavileriyle çok yakından ilgileniyor.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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