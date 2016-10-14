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Yanal’dan savaşın emri

taraftarının sahada mücadele istediğini söyleyen Yanal, “Akhisar maçında bu mücadeleyi gösterin. Siz savaştıkça taraftar sizin arkanızdan gelir” dedi.

Yanal’dan savaşın emri
Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın antermanda Bordo-Mavili futbolcularla mini bir toplantı gercekleştirdiği bildirildi. Yanal'ın futbolcularına, "Aranızda Trabzonspor taraftarını çok iyi tanıyanlar da var yeni gelenler de. Bu taraftar sahada mücadele istiyor. Siz de Akhisar maçında o mücadaleyi taraftarlara gösterin. Mücadele ettikçe, sahada savaştıkça bu taraftar da sizin arkanızdan gelecektir" dedi. Akhisar maçının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

KONYA MAÇI ÖRNEK OLSUN
Konya maçı gibi bir örnek önümüzde duruyor. Maçı hiç bırakmadığımız ve sonuna kadar mücadele ettiğimiz bir maçtı. Konya gibi oturmuş ve güçlü takımdan ol yemediğimiz gibi aradığımız golü uzatmalarda da olsa bulmuştuk. Sizden o mücadeleden fazlasını istiyodum. İyi çalıştınız. Şimdi çalışmalarımızın meyvesini toplama zamanıdır.
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