Yanal’dan savaşın emri

Trabzonspor Teknik DirektörüErsun Yanal'ın antermandaBordo-Mavili futbolcularla minibir toplantı gercekleştirdiği bildirildi.Yanal'ın futbolcularına, "AranızdaTrabzonspor taraftarını çokiyi tanıyanlar da var yeni gelenlerde. Bu taraftar sahada mücadeleistiyor. Siz de Akhisar maçındao mücadaleyi taraftarlara gösterin.Mücadele ettikçe, sahadasavaştıkça bu taraftar da sizin arkanızdangelecektir" dedi. Akhisarmaçının kendileri için çok önemli olduğununaltını çizen tecrübeli teknikadam sözlerine şöyle devam etti:
KONYA MAÇI ÖRNEK OLSUN Konya maçı gibi bir örnek önümüzdeduruyor. Maçı hiç bırakmadığımızve sonuna kadar mücadeleettiğimiz bir maçtı. Konyagibi oturmuş ve güçlü takımdanol yemediğimiz gibi aradığımızgolü uzatmalarda da olsa bulmuştuk.Sizden o mücadeledenfazlasını istiyodum. İyi çalıştınız.Şimdi çalışmalarımızınmeyvesini toplamazamanıdır.
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