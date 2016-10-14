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Wesley yok ama plan hazır

G.Saray Teknik Direktörü Sneijder’in G.Birliği maçında oynamayacak olmasının kendilerini farklı arayışlara iteceğini söyledi. Hollandalı hoca, “Kafamızda farklı çözümler, taktikler var” ifadesini kullandı.

G.Saray Teknik Direktörü Riekerink, G.Birliği maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sneijder'in oynamayacak olmasının kendilerini farklı arayışlara iteceğini söyleyen Hollandalı hoca, "Kafamızda farklı çözümler, taktikler var. Kafamızda nasıl oynayacağımız var ama bunu oyuncularımla paylaşacağım" dedi.

ÇOK KOLAY GOLLER YİYORUZ
Kolay goller yediklerini kabul eden Riekerink, "Bugün (dün) duran toplarda çalıştık. Duran toptan gol yiyoruz diye stoperleri değiştirmek ne kadar doğru bilmiyorum. Buna yaparsak takıma güven vermemiş oluruz" dedi.

SABRİ'DEN ÇOK MEMNUNUM
, Sabri'nin takıma inanılmaz bağlı bir oyuncu olduğunu söyledi. Hollandalı hoca, "Verilen görevi yerine getiriyor. Sabri'den çok memnunum" dedi.

ARDA&TERİM'LE İLGİLİ KONUŞMAM
Riekerınk, Arda ve Terim'le ilgili sorulara cevap vermedi. Hollandalı hoca, "Aralarındaki konuyu bilmiyorum ve yorum yapmak da istemiyorum. Zaten burada bulunma amacım bu konuyu konuşmak değil" ifadesini kullandı.
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