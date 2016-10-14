Wesley yok ama plan hazır

G.Saray Teknik Direktörü Riekerink Sneijder’in G.Birliği maçında oynamayacak olmasının kendilerini farklı arayışlara iteceğini söyledi. Hollandalı hoca, “Kafamızda farklı çözümler, taktikler var” ifadesini kullandı.
G.Saray Teknik Direktörü Riekerink, G.Birliğimaçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sneijder'inoynamayacak olmasının kendilerini farklı arayışlara iteceğinisöyleyen Hollandalı hoca, "Kafamızda farklı çözümler,taktikler var. Kafamızda nasıl oynayacağımızvar ama bunu oyuncularımla paylaşacağım" dedi.
ÇOK KOLAY GOLLER YİYORUZ
Kolay goller yediklerini kabul eden Riekerink,"Bugün (dün) duran toplardaçalıştık. Durantoptan gol yiyoruzdiye stoperlerideğiştirmek nekadar doğru bilmiyorum.Bunayaparsak takımagüven vermemişoluruz" dedi.
SABRİ'DENÇOK MEMNUNUM Riekerink, Sabri'nin takıma inanılmaz bağlı bir oyuncu olduğunu söyledi. Hollandalı hoca, "Verilen görevi yerine getiriyor. Sabri'den çok memnunum" dedi.
ARDA&TERİM'LEİLGİLİ KONUŞMAM Riekerınk, Arda ve Terim'le ilgili sorulara cevap vermedi. Hollandalı hoca, "Aralarındaki konuyu bilmiyorum ve yorum yapmak da istemiyorum. Zaten burada bulunma amacım bu konuyu konuşmak değil" ifadesini kullandı.
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