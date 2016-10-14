Türk futbolu 10 yılda 5 kat büyüdü

Aktif Bank Türk futbolunun gelirlerini ve ekonomik görünümünü mercek altına aldı. Eko Lig adıyla yayınlanan Türk futbolunun finansal verilerine göre futbolumuz son 10 yılda 5 kat büyüdü. Toplam gelir 2 milyar TL seviyesini aştı.



14 SPOR KULÜBÜNE DESTEK

Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer 2 yıl içinde 14 spor kulübüne 1.5 milyar TL'ye yakın kaynak aktardıklarını ifade etti.