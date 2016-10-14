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idmana çıkmadı

Tolga Ciğerci idmana çıkmadı
Galatasaray'da Tolga Ciğerci sakatlığı nedeniyle dünkü idmana çıkmadı. Yıldız oyuncunun Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Tolga'nın durumu bugün kesinlik kazanacak. Sarı-Kırmızılı takımda Sneijder ve Kolbeinn Sigthorsson ise yarın oynanacak karşılaşmada kesin olarak forma giyemeyecek.
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