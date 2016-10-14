Talısca’yla vuracak

Beşiktaş Teknik Direktörü ŞenolGüneş Kayserispor maçını çok önemli birdönüm noktası olarak görüyor. Çaykur Rizesporönünde son saniyelerde kazanılangalibiyetin ardından Kayseri'de de puan kaybetmekistemeyen tecrübeli hoca tüm planlarınıyapmış durumda.
SON KARAR CENK TOSUN Kayserispor karşısında Talisca'yı takımın en kilit ismi olarak gören Şenol Güneş vurucu darbeyi Brezilyalı futbolcuyla yapmayı hedefliyor. Talisca bu maçta 10 numara pozisyonunda görev alarak atakları yönlendiren isim olacak. Yine frikik ve serbest atışları Talisca kullanacak. Forvette Cenk Tosun'a yer verecek olan Şenol Güneş'in sağ kanatta Quaresma'yı oynatmayı planlıyor. Ancak Güneş'in ÖmerŞişmanoğlu'nu da sağ kanatta bir alternatif olarak düşündüğü öğrenildi. Şenol Güneş'in solda Adriano ve Olcay Şahan arasında kararsız olduğu ve bugünkü idman sonrası karar vereceği öğrenildi. Bu arada son haftalarda kalede banko yer alan Fabri'nin de bu karşılaşmada ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.
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