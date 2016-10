Talısca’yla vuracak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Kayserispor maçını çok önemli bir dönüm noktası olarak görüyor. Çaykur Rizespor önünde son saniyelerde kazanılan galibiyetin ardından Kayseri'de de puan kaybetmek istemeyen tecrübeli hoca tüm planlarını yapmış durumda.



SON KARAR CENK TOSUN

Kayserispor karşısında Talisca'yı takımın en kilit ismi olarak gören Şenol Güneş vurucu darbeyi Brezilyalı futbolcuyla yapmayı hedefliyor. Talisca bu maçta 10 numara pozisyonunda görev alarak atakları yönlendiren isim olacak. Yine frikik ve serbest atışları Talisca kullanacak. Forvette Cenk Tosun'a yer verecek olan Şenol Güneş'in sağ kanatta Quaresma'yı oynatmayı planlıyor. Ancak Güneş'in Ömer Şişmanoğlu'nu da sağ kanatta bir alternatif olarak düşündüğü öğrenildi. Şenol Güneş'in solda Adriano ve Olcay Şahan arasında kararsız olduğu ve bugünkü idman sonrası karar vereceği öğrenildi. Bu arada son haftalarda kalede banko yer alan Fabri'nin de bu karşılaşmada ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.