Sutobic dünden razı!

Borussşa Dortmund formasını giyen Sutobic 'in adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor... Hem Türk hem de Alman basınında, tecrübeli stoperin Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığı yazılıyordu. Fakat işin aslının farklı olduğu ortaya çıktı. BorussiaDortmund'da teknik direktör ThomasTuchel'in planlarında yer almayan Subotic'in menajeri aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildiği belirlendi.
SAKATLIĞI KAFA KARIŞTIRIYOR
Sarı-Kırmızılı yönetim ise gelen teklifi teknik patron Riekerink'e iletti. Devre arasında stoper takviyesi isteyen Hollandalı hocanın Subotic'le ilgili alacağı karar merakla bekleniyor. Fakat ağır bir sakatlık yaşayan ve kasım ayı ortasında sahalara dönmesi beklenen 27 yaşındaki Sırp yıldızın son durumu da soru işareti... Sağlık kurulunun da Subotic'le ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapacağı, verilecek raporun transferin kaderini belirleyeceği ifade ediliyor.
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