Quaresma yol ayrımında!

Beşiktaş'ta taraftarların bir numaralı sevgilisi olan Quaresma sezon sonu için bir karar veremedi. Sözleşmesi 2017 yılının Haziran ayında sona erecek olan Portekizli futbolcu ya Beşiktaş'la yeniden anlaşacak ya da futbola başladığı kulüp olan Sporting Lizbon'a geri dönecek. 33 yaşında olan Quaresma'nın yakın çevresine, "Beşiktaş'a yeniden geri dönmek benim için dünyanın en büyük mutluluğu oldu. Bu takımda daha önce şampiyonluk yaşamamıştım. O mutluluğu tatmak da bana ayrı bir mutluluk ve gurur verdi. Özellikle Vodafone Arena Stadı'nın açılışına tanıklık yapmak da beni sevindirdi. Futbol hayatımın artık sonlarına geldim. 2 ya da en fazla 3 yıl oynayarak bu işi noktalamak istiyorum. Beşiktaş'la yeniden anlaşmayı isterim. Ancak futbola başladığım Sporting Lizbon'a da geri dönme ihtimalim var. Ancak bunları düşünmek için şimdilik çok erken" diye konuştu.



BU SEZON ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYIYIZ

BU sezonla da ilgili görüşlerini yakın çevresiyle paylaşan Quaresma, "Bir tartışma yaşanıyor. Bazı kesimler Beşiktaş'ın geçen sezona göre zayıfladığını söylüyor. Oysa ben bu görüşlere asla katılmıyorum. Giden arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerliydi. Ancak yeni gelen oyuncuların da hakkını yemememiz gerekir. Hepsi de bu takıma büyük katkı yapan isimler. Beşiktaş bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adayıdır. Bunu zaten ilk 6 maçta kanıtladığımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.

