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Önümüzdeki hafta güzel geçsin

Önümüzdeki hafta güzel geçsin
Beşiktaş Başkanı , 100. Yıl Bakırköy Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni lokalinin açılışına katıldı. Önce Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret eden Orman ardından açılışa katıldı. Burada önce Kayseri sonra da Napoli ile deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Fikret Orman, "Önümüzdeki hafta umarım Beşiktaşlılar için güzel geçer" dedi,
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