Omuz omuza verip zirveye çıkacağız

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 26 Ekim tarihinde yapılacak başkanlık seçimleri öncesi dün resmi bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu dün yayınladığı bildiriyle aday olduğunu duyurdu. Türk basketbolunun ihtiyaç duyduğu yenilikleri yapacağını belirten Hidayet Türkoğlu, "Hayatımı adadığım, hizmet etmekten gurur duyduğum, ay-yıldızlı formasını yıllarca şerefle taşıdığım Türkiye basketbol camiasının yeni dönem yönetimine adaylığımızı açıklamaktan memnuniyet ve heyecan duyuyorum. Çalışma arkadaşlarım ile birlikte Türk basketbolunu daha ileri seviyeye taşımaya çalışacağız" dedi.



SPORUN BİRLEŞTİRİCİ ETKİSİ DAHA FAZLA KULLANILMALI

Türkoğlu şöyle devam etti: "Hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlardaki birikimlerimi paylaşmak için yola çıktık. Tüm kulüplerimizle şeffaflık ve ahenk içinde omuz omuza çalışacağız. Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte, birlik ve beraberliğin çok önemli olduğu bugünlerde, sporun birleştirici etkisinin daha fazla kullanılması gerektiğine inanıyoruz."



TÜRKOĞLU'NUN EKİBİ ŞEKİLLENİYOR

Türkoğlu'nun ekibinde Ömer Onan'ın CEO olarak görev yapması bekleniyor. Haluk Yıldırım'ın Milli Takımlar Koordinatörü, Kerem Tunçeri de Erkek Milli Takım Menajeri olacak.



