Omuz omuza verip zirveye çıkacağız

Türkiye BasketbolFederasyonu'nun26 Ekim tarihindeyapılacak başkanlık seçimleri öncesidün resmi bir açıklama geldi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı veeski milli basketbolcu HidayetTürkoğlu dün yayınladığı bildiriyleaday olduğunu duyurdu. Türk basketbolununihtiyaç duyduğu yenilikleriyapacağını belirten HidayetTürkoğlu, "Hayatımı adadığım,hizmet etmekten gururduyduğum, ay-yıldızlı formasınıyıllarca şerefle taşıdığım Türkiyebasketbol camiasının yenidönem yönetimine adaylığımızıaçıklamaktan memnuniyet veheyecan duyuyorum. Çalışmaarkadaşlarım ile birlikte Türkbasketbolunu daha ileri seviyeyetaşımaya çalışacağız" dedi.
SPORUN BİRLEŞTİRİCİ ETKİSİ DAHA FAZLA KULLANILMALI Türkoğlu şöyle devam etti: "Hem Türkiye'de hem deuluslararası platformlardakibirikimlerimi paylaşmak içinyola çıktık. Tüm kulüplerimizleşeffaflık ve ahenk içinde omuzomuza çalışacağız. Türkiye'niniçinden geçtiği süreçte, birlik veberaberliğin çok önemli olduğubugünlerde, sporun birleştiricietkisinin daha fazla kullanılmasıgerektiğine inanıyoruz."
TÜRKOĞLU'NUN EKİBİ ŞEKİLLENİYOR Türkoğlu'nun ekibinde Ömer Onan'ın CEO olarak görev yapması bekleniyor. Haluk Yıldırım'ın Milli Takımlar Koordinatörü, Kerem Tunçeri de Erkek Milli Takım Menajeri olacak.
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