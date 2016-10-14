  1. 600 milyon dolar gelebilir!
  2. Ocak’ta rota Jody Lukoki

Öfkeli kaleciye dayağı

Yeşil sahalarda bir Yılmaz Vural vakası daha yaşandı. Yedek kulübesinde otururken hakeme küfür edince kırmızı kart gören kaleci öfkeden çıldırdı. Sakinleşmeyince den dayağı yedi

Öfkeli kaleciye menajer dayağı
Gaziantep'te Amatör Lig'deki bir karşılaşmada maçtan çok yaşanan olaylar güne damgasını vurdu. Kırmızı kart gören yedek kaleci öfkesine yenilince, devreye takımın i girdi. Şehitkamil Belediyesi ile Araban Belediyesi dün erteleme maçında karşı karşıya geldi. hakeme küfür etti Mücadeleye iki ekip dostça başladı. Karşılaşmanın 12'nci dakikasına gelindiğinde Araban'dan Hurşit, Şehitkamil'den Halil İbrahim'e tokat atınca kırmızı kart gördü. Karşılaşma 0-0 devam ederken 71'inci dakikada Şehitkamil Belediyespor'da forma giyen kaleci Ramazan Kiraz bir pozisyon sonrası hakemin verdiği karara yedek kulübesinden tepki gösterdi. Kulübeden küfür eden genç kaleci yardımcı hakem Mehmet Çileli'nin orta hakemi uyarması sonucu kırmızı kart gördü.

TOKATLA SAKİNLEŞTİRDİ!
Kırmızı kart sonrası adeta çılgına dönen genç kaleci sakinleşmeyince devreye kulüp menajeri girdi. Takımın menajeri Tahsin Okatan oyuncusunu kulağını çekerek ve tokat atarak sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada ortaya çıkan görüntüler yeşil sahaların renkli siması Yılmaz Vural'ı hatırlattı. Mücadele daha sonra kaldığı yerden devam ederken maç başladığı gibi golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar