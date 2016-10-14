Öfkeli kaleciye menajer dayağı

Gaziantep'te Amatör Lig'deki bir karşılaşmada maçtan çok yaşanan olaylar güne damgasını vurdu. Kırmızı kart gören yedek kaleci öfkesine yenilince, devreye takımın menajeri girdi. Şehitkamil Belediyesi ile ArabanBelediyesi dün erteleme maçında karşı karşıya geldi. hakeme küfür etti Mücadeleye iki ekip dostça başladı. Karşılaşmanın 12'nci dakikasına gelindiğinde Araban'dan Hurşit,Şehitkamil'den Halil İbrahim'etokat atınca kırmızı kart gördü. Karşılaşma 0-0 devam ederken 71'inci dakikada ŞehitkamilBelediyespor'da forma giyenkaleci Ramazan Kiraz bir pozisyonsonrası hakemin verdiği kararayedek kulübesinden tepkigösterdi. Kulübeden küfür eden genç kaleci yardımcı hakem Mehmet Çileli'nin orta hakemi uyarması sonucu kırmızı kart gördü.
TOKATLA SAKİNLEŞTİRDİ!
Kırmızı kart sonrası adeta çılgına dönen genç kaleci sakinleşmeyince devreye kulüp menajeri girdi. Takımın menajeri Tahsin Okatanoyuncusunu kulağını çekerekve tokat atarak sakinleştirmeyeçalıştı. Bu sırada ortaya çıkan görüntüler yeşil sahaların renklisiması Yılmaz Vural'ı hatırlattı. Mücadele daha sonra kaldığı yerden devam ederken maç başladığı gibi golsüz beraberlikle sonuçlandı.
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