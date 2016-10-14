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Ocak’ta rota

Ocak’ta rota Jody Lukoki
SAĞ kanat transferini ocak ayına ertelemek zorunda kalan Trabzonspor şimdiden hedefini belirledi.

23 YAŞINDA
Bordo-Mavili yönetim, scout ekibinin raporu sonrası gündeme gelen Ludogorets'li Jody Lukoki için çalışmalara başladı. 23 yaşındaki Kongolu yıldızın 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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