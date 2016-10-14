M.United geldi hayran kalıp gitti

M.Unıted Kulübü Genel Sekreteri John Alexander ve beraberindeki heyet, Fenerbahçe Spor Kulübü Dış İlişkiler Departmanı yetkilileriyle maç günü uygulamaları, taraftarların stada giriş çıkışları ve diğer prosedürler hakkında yaklaşık 1.5 saat süren bir toplantı yaptı. FB TV'yi de ziyaret eden John Alexander kullanılan teknolojiye ve çalışma ortamına hayran kaldı.