Monaco istedi ama gitmedim

Sezon başında PSG'den ayrılarak Fenerbahçe'ye gelen Gregory Van der Wiel transfer süreciyle ilgili Hollanda basanına çarpıcı ifadeler kullandı... Fenerbahçe'nin teklifinden önce kendisiyle Monaco'nun da ilgilendiğini açıklayan yıldız futbolcu, "Geçen sezonun sonunda Monaco benimle temasa geçti. Benimle ilgilenen ilk kulüplerden biriydi" ifadelerini kullandı. Fransız ekibinden haber beklediğini ancak daha fazla beklemek istemediğini dile getiren Van der Wiel, "O dönemde ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Onlardan haber bekledim ancak haber gelmedi. Diğer seçeneklerle ilgilendim ve Fenerbahçe ile anlaşmaya karar verdim" şeklinde konuştu.