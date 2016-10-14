Luis Cavanda formayı aldı

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Sabri'nin Antalya önündeki kötü performansı sonrasında ikinci yarıda göerev yapan Luis Cavanda formayı kaptı.
İLK KEZ 11'DE OYNAYACAK
Milli maç arasında idmanlardaki hırsıyla teknik direktör Riekerink'in gözüne girmeyi başaran Belçikalı yıldız yarın Gençlerbirliği önünde ilk kez 11'de oynayacak.
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