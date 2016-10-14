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Kombineler 20 bine yaklaşıyor!

Kombineler 20 bine yaklaşıyor!
Trabzonspor Yönetim Kurulu, için koyduğu 25 bin kombine hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin rezerve edilenlerle birlikte şu anda 20 bin rakamına yaklaştığı bildirildi.
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