Kerim Frei’ye Köln kancası

Kartal'da bu sezon formanın yüzünü unutan Kerim Frei'ye Alman ekibi Köln talip oldu. Alman ekibinin yöneticilerinin Kerim için devre arasında teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.



TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Kerim Frei'nin şans bulamadığı için Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenilirken kiralık formülüne de sıcak bakıyor.