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’ye Köln kancası

Beşiktaş’ta formaya hasret kalan için Köln devreye girdi

Kerim Frei’ye Köln kancası
Kartal'da bu sezon formanın yüzünü unutan Kerim Frei'ye Alman ekibi Köln talip oldu. Alman ekibinin yöneticilerinin Kerim için devre arasında teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Kerim Frei'nin şans bulamadığı için Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenilirken kiralık formülüne de sıcak bakıyor.
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