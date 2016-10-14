Kartal’ın gözü Enes’te

Kiralık olarak formasını giydiği Twente'de mükemmel bir performans sergileyen Enes Ünal için flaş bir iddia gündeme geldi... Beşiktaş'ın milli futbolcuyu yeni sezonda kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Enes'in bonservisini elinde bulunduran Manchester City genç yıldızı kendisini daha da geliştirmesi için 1 yıl daha kiralamayı düşünüyor. Beşiktaş da İngiliz kulübüyle şimdiden temasa geçerek anlaşma sağlamayı hedefliyor.
BİRÇOK TALİBİ VAR Enes'in birçok talibinin olduğu ve Siyah-Beyazlılar'ın bu nedenle elini çabuktuttuğu da ifade ediliyor. Fakat City yönetimininEnes'i Türkiye'ye kiralama konusundaolumsuz düşüncelere sahip olduğuda gelen bilgiler arasında.
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