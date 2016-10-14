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Kardemir Karabük’te Promise’ye ceza

Kardemir Karabük’te Promise’ye ceza
Kardemir Karabükspor'da Igor Tudor ile kavga eden kadro dışı kaldı. Tudor'un antrenmana geç gelen Promise ile futbolcularıyla yaptığı toplantı sırasında tartıştı. Daha sonra Tudor tarafından tesislerden gönderilen Isaac kadro dışı kaldı.
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