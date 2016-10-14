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Kalecilerimiz mükemmel

yedek kalmayı sorun etmediğini söyledi. Tecrübeli eldiven, “Kalecilerimiz mükemmel. Kaleye kim geçerse geçsin bir sorun yaşanmaz” dedi

Kalecilerimiz mükemmel
Beşiktaş' ta son haftalarda yedek kulübesinin gediklilerinden olan Tolga Zengin bunu sorun etmeyecek kadar tecrübeli olduğunu söyledi. Tecrübeli file bekçisi, "Kaleye kim geçerse geçsin bir sorun yaşanmaz. Fabri ve Utku çok iyi kaleciler. Her ikisi de bu kaleyi hak ediyor. Ben ise her an oynayacakmış gibi kendimi hazırlıyorum. Önemli olan Beşiktaş'ın şampiyon olması. Kimin forma giyeceğinin bir anlamı yok" dedi. Beşiktaş'ın bu sezon yenilgisiz şampiyon olabileceğine dikkat çeken Tolga Zengin, "Birkaç hafta içinde zirveye ağırlığımızı koyacağımıza inanıyorum" dedi.
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