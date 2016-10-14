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İstanbul Maratonu nefes kesecek

Bu seneki koşu, “15 Temmuz şehitlerimizi anıyoruz” sloganıyla koşulacak.

İstanbul Maratonu nefes kesecek
Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Toplantıya Göksel Gümüşdağ ve Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk da katıldı.

EN AZ 120 ÜLKE KATILACAK
13 Kasım'daki organizasyon, "15 Temmuz şehitlerimizi anıyoruz" sloganıyla koşulacak. Bu seneki İstanbul Maratonu'na en az 120 ülkenin katılması bekleniyor.
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