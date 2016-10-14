İstanbul Maratonu nefes kesecek

Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Toplantıya Göksel Gümüşdağ ve Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk da katıldı.



EN AZ 120 ÜLKE KATILACAK

13 Kasım'daki organizasyon, "15 Temmuz şehitlerimizi anıyoruz" sloganıyla koşulacak. Bu seneki İstanbul Maratonu'na en az 120 ülkenin katılması bekleniyor.