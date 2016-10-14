Furry ünvanları bıraktı

Uyuşturucu ullandığını itiraf eden dünya ağır siklet boks şampiyonu İngiliz boksör TysonFury, tedavi görmek amacıyla tüm unvanlarını gönüllü olarak bıraktığını açıkladı.
DÜNYA ŞOKE OLDU
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki boksör, sahibi olduğu Dünya Boks Birliği(WBA) ile Dünya Boks Organizasyonunun(WBO) ağır sıklet boks şampiyonu unvanlarını bıraktığını belirterek, "Artık hayatımdazorlu başka bir sürecegiriyorum." dedi. Boksu korumakadına bu yönde bir kararaldığını kaydeden Tyson Fury,"Şampiyonluk unvanlarımı bırakmam,adil ve doğru olandı.Bu unvanları ringde kazandımve yine orada kaybetmeyitercih ederdim ama şu an koruyacakdurumda değilim. Bunedenle hazinem olarak gördüğümşampiyonluk kemerlerimi,benim için zor ve duygusal birkararın ardından bırakıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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