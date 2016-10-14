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Furry ünvanları bıraktı

Uyuşturucu kullandığını itiraf eden Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu Tyson Furry tedavi görmek için tüm ünvanlarını bıraktı.

Furry ünvanları bıraktı
Uyuşturucu ullandığını itiraf eden dünya ağır siklet boks şampiyonu İngiliz boksör Tyson Fury, tedavi görmek amacıyla tüm unvanlarını gönüllü olarak bıraktığını açıkladı.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki boksör, sahibi olduğu Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonunun (WBO) ağır sıklet boks şampiyonu unvanlarını bıraktığını belirterek, "Artık hayatımda zorlu başka bir sürece giriyorum." dedi. Boksu korumak adına bu yönde bir karar aldığını kaydeden Tyson Fury, "Şampiyonluk unvanlarımı bırakmam, adil ve doğru olandı. Bu unvanları ringde kazandım ve yine orada kaybetmeyi tercih ederdim ama şu an koruyacak durumda değilim. Bu nedenle hazinem olarak gördüğüm şampiyonluk kemerlerimi, benim için zor ve duygusal bir kararın ardından bırakıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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