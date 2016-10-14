Fener’i yenmeye gideceğiz!

Antalyaspor maçında attığı iki golle sahalara müthiş bir dönüş yapan Lukas Podolski dün basın mensuplarının karşısına çıktı. Alman yıldız, futbolda gelecek planlarıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine, "Şu anda 31 yaşındayım ve çok iyi durumdayım. Uzun yıllar da futbol oynamak istiyorum. Galatasaray ve Türkiye ile uyumum var. Her şey harika. Kontrat konuşmak için henüz erken. Daha 2 yıl sözleşmem var. Şu anda hedefim şampiyon olmak ve gelecek sezon ŞampiyonlarLigi'nde oynamak" ifadelerini kullandı. Antalya maçında 10 numara pozisyonunda oynayan Poldi, "Milli takım, Köln ve başka takımlarda bu pozisyonu oynamıştım. Ayrıca forvette ve kanatlarda da görev yapabiliyorum" dedi.
HER ZAMAN BİZİM FELSEFEMİZ AYNI Podolskı geçtiğimiz günlerde Fenerium'un önünde çektirdiği fotoğrafın hatırlatılması üzerine, çarpıcı ifadeler kullandı. Poldi, "BizGalatasaray olarak her derbiyikazanmak için sahaya çıkarız.Fenerbahçe derbisine de kazanmakiçin gideceğiz. Bu, Beşiktaşmaçında da aynı şekildeydi. Herzaman felsefemiz aynı. O maçıkazanıp, şampiyon olamazsakda bir anlamı yok" diye konuştu.
TÜRKİYE'DE EVİMDE GİBİYİM Lukas Podolski, Türkiye'de geçirdiği 1 yılı anlatırken, pozitif düşüncelere sahip olduğuna değindi.
ÇOK İYİYİM
Kendisinin Köln'de yaşadığı dönemde de çok Türk arkadaşı olduğuna dikkati çeken Podolski, "Türkiye ile ilgili düşüncelerim pozitif. Köln'de çok Türk arkadaşım vardı ve şimdi burada da var. Harika bir sene geçirdim. Kendimi çok iyi hissettiğim, iyi ki gelmişim dediğim bir yıl yaşadım. Kendimi evimde hissediyorum" açıklamasını yaptı.
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