Fenerbahçe açılışı Brose ile yapıyor

Fenerbahçe Basketbol Takımı, geçtiğimiz yıl final oynadığı Euroleague'de bu sezon ilk sınavına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, taraftarları önündeki ilk maçta bugün Brose Bamberg'i ağırlayacak. Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak ve Lig TV2'den yayınlanacak. 21
MAÇTIR YENİLMİYOR
Sezona Efes'i yenip CumhurbaşkanlığıKupası'nı kazanarak başlayanObradovic'in öğrencileri,Alman ekibine karşı daha önce oynadığıiki maçta bir galibiyet vebir yenilgi aldı. Avrupa'da evinde21 maçtır yenilmeyen Fenerson yenilgisini 2 Ocak 2015'teCSKA Moskova'dan almıştı.
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