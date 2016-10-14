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Fenerbahçe açılışı Brose ile yapıyor

Geçen sezon Avrupa şampiyonluğunu bir ribaunt ile kaçıran Fenerbahçe yeni sezon açılışını bu gece 20.30’da Brose Basket ile yapıyor.

Fenerbahçe açılışı Brose ile yapıyor
Fenerbahçe Basketbol Takımı, geçtiğimiz yıl final oynadığı Euroleague'de bu sezon ilk sınavına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, taraftarları önündeki ilk maçta bugün Brose Bamberg'i ağırlayacak. Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak ve Lig TV2'den yayınlanacak. 21

MAÇTIR YENİLMİYOR
Sezona Efes'i yenip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başlayan Obradovic'in öğrencileri, Alman ekibine karşı daha önce oynadığı iki maçta bir galibiyet ve bir yenilgi aldı. Avrupa'da evinde 21 maçtır yenilmeyen Fener son yenilgisini 2 Ocak 2015'te CSKA Moskova'dan almıştı.
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