Emenike dagıtır RVP vurur

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımını Alanyaspor maçında 4-4-2 sistemiyle sahaya sürmeye hazırlanırken ilerde Emmanuel Emenike ile Van Persie ikilisini kulanacak.



ROLLER ÇOK ÖNEMLİ

Bu sistemde özellikle Emenike'nin rolü büyük önem taşıyor. Nijeryalı futbolcu, hem sağa hem de sola deplase olarak partneri Van Persie'ye boş alan oluşturmaya çalışacak. Hollandalı yıldız da Emenike'nin savunmayı dağıtmasından yararlanarak uygun pozisyonlarda takımın en önemli vurucu silahı olacak. Hollandalı tenik adam taktik çalışmalarda Emenike ve Van Persie'ye rollerini ezberletirken bu ikiliden topun rakibe geçtiği anlarda savunma görevlerini ihmal etmemesini de tembihliyor.



RVP'DEN UMUTLU

4-4-2 sisteminde orta sahanın yükünün artacağını hesap eden Advocaat, bu yüzden Sarı- Lacivertli futbolcuların tamamından savunmaya maksimum katkıyı yapmalarını istiyor. Van Persie'nin son idmanları takımla birlikte geçirmesi ve form tutması Dick Advocaat'ı umutlandırıyor.

