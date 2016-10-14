Emenike dagıtır RVP vurur

Fenerbahçe TeknikDirektörü Dick Advocaat,takımını Alanyaspor maçında4-4-2 sistemiyle sahaya sürmeyehazırlanırken ilerde EmmanuelEmenike ile Van Persieikilisini kulanacak.
ROLLER ÇOK ÖNEMLİ
Bu sistemde özellikle Emenike'ninrolü büyük önem taşıyor.Nijeryalı futbolcu, hemsağa hem de sola deplase olarakpartneri Van Persie'ye boşalan oluşturmaya çalışacak.Hollandalı yıldız da Emenike'ninsavunmayı dağıtmasındanyararlanarak uygun pozisyonlardatakımın en önemlivurucu silahı olacak. Hollandalıtenik adam taktik çalışmalardaEmenike ve Van Persie'yerollerini ezberletirken bu ikilidentopun rakibe geçtiği anlardasavunma görevlerini ihmaletmemesini de tembihliyor.
RVP'DEN UMUTLU 4-4-2 sisteminde orta sahanın yükünün artacağını hesap eden Advocaat, bu yüzden Sarı-Lacivertli futbolcuların tamamından savunmaya maksimum katkıyı yapmalarını istiyor. Van Persie'nin son idmanları takımla birlikte geçirmesi ve form tutması Dick Advocaat'ı umutlandırıyor.
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