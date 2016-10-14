Çizme basınından Bruma iddiası!

BU sezon sergilediği futbolla birçok Avrupa devinin transfer listesine giren Galatasaraylı Bruma için bir iddia da Çizme'den geldi... İtalyan basını, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Napoli'nin Portekizli yıldız için harekete geçtiğini yazdı. Haberde, Gonzalo Higuain'in satışından 90 milyon Euro kazanan Napoli'nin gözünü genç yıldızlara diktiği ve listede Bruma'nın da yer aldığı öne sürüldü.