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Castillo: Uyum sorunu diye bir şey yok

Castillo: Uyum sorunu diye bir şey yok
Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo, takıma adaptasyonu en üst seviyede tamamladığını söyledi. Castillo, "Artık uyum sorunu diye bir problemim yok. Şu an sadece oynamak istiyorum ve bunun için hocamın dikkatini çekmem gerektiğini biliyorum" dedi.
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