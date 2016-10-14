Atletico Tufan’a kapıldı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın tartışılan yıldızı Ozan Tufan çok flaş bir transfer iddiası ile gündemde... Bir dönem Arda Turan'ın da formasını giydiği Atletico Madrid'in genç yıldızla çok ciddi şekilde ilgilendiği ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre İspanyol devi, Bursaspor'da oynadığı dönemden bu yana Ozan Tufan'ı takip altında tutuyor. 21 yaşındaki futbolcunun son 3 yılda oynadığı tüm maçları mercek altına alan Atletico Madrid'in sezon sonunda teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. İspanyol basını, geçtiğimiz sezon başında da Ozan Tufan'la ilgili transfer iddialarına yer vermiş, milli futbolcu ise tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. Ancak son gelişmelere göre Atletico, Ozan'dan vazgeçmiş değil.



BÖYLE DEVAM EDERSE TEKLİF KESİN

İspanyol kulübünün teknik direktörü Diego Simeone'nin Ozan Tufan'ı çok beğendiği, genç yıldızın bu sezon gösterdiği performansın devam etmesi halinde yöneticilere transfer talimatını vereceği belirtiliyor... Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Avrupa'da 12 maça çıkan Ozan 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Fakat genç yıldız sakatlığı nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalacak.



SOSYAL MEDYADA HEP GÜNDEMDE!

Ozan Tufan hem gösterdiği performansla hem de geçmiş yıllarda Twitter üzerinden attığı mesajlar nedeniyle sosyal medyada sürekli gündemde olan bir isim... Fenerbahçeli taraftarların bile sıklıkla eleştirdiği genç yıldız buna rağmen Atletico Madrid kulübünün dikkatini çekmeyi başardı.