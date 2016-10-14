  1. 600 milyon dolar gelebilir!

Arda Turan yanlış yaptı

Milli Takım’da prim kavgasının olmadığını söyleyen Demirören , “Prim hocayla konuşulur ama Arda’nın konuştuğu yer hatalıydı. Burak 1 lira almadım demiş ama 467 bin TL prim aldı” diye konuştu.

Arda Turan yanlış yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı , 'da yayınlanan Gündem Özel programında Serkan Korkmaz'ın sorularını cevapladı. Yıldırın Demirören şu açıklamaları yaptı: Avrupa Şampiyonası öncesi Ekim ayında kamuoyu milli takımdan bir şey beklemiyordu. Hatta TFF yönetimini ve hocayı göndermeyi planlıyordu herkes. O günkü durum buydu ve Ekim ayında kime ne kadar para verildiği belliydi. Kim hangi maçta oynadıysa buna göre prim verildi. Burada tehlikeli oyunlar var. Algı operasyonu var. Biz 15 Temmuz'da bunu çok iyi gördük. Bu oyunları yapanları çok iyi biliyoruz. Herkes haddini bilsin ona göre davransın.

PRİM SEYİRCİNİN YANINDA KONUŞULMAZ
Milli Takım kaptanımız teknik direktörle prim konusunu konuşabilir. Kesinlikle prim kavgası olmadı. Herkes de primlerini aldı zaten. Arda prim konusunu seyircinin yaınında antrenman sahasında konuştu. Yanlış olan da buydu. Burak Yılmaz '1 lira prim almadım' diye açıklama yaptı. Başkan olarak bir futbolcu kardeşim olarak ona şunu söylüyorum. Burak tam 467 bin TL prim almıştır.

ARDA'YI ARAYIP 'KUSURA BAKMA MI' DİYECEĞİZ
Basında yazılanlar gerçek değil. Hocamız karar vermiş ve kadroyu yapmış. Arda 'Beni TFF'den kimse aramadı' demiş. Hocanın kadroya almadığı bir oyuncuyu biz arayıp 'Kusura bakma mı' diyeceğiz. Böyle şey olur mu. O zaman kadroya alınmayan herkesi aramamız gerek. Bir futbolcuyu ben ve yöneticilerimin araması arkadan iş çevirmek olur.

TURKUVAZ MEDYA SAYESİNDE ÜLKEYE YAYILDIK!
Ziraat Türkiye Kupası'nın Türkiye'ye yayılmasında Turkuvaz Medya Grubu'nun büyük emeği olduğunu söyleyen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Turkuvaz Medya Grubu'nu tebrik ediyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nın yayınını çok iyi gerçekleştiriyorsunuz. Ne yaptık amatör takımları da kattık. Ülkeye yayıldık" dedi.

15 TEMMUZ'U YENDİK AMA ALGI OPERASYONU HALA
Futbolun Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Türkiye'de kitleleri etkileyen 2 şey var. Biri siyaset biri de futbol. 15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişimini Yenikapı'da sergilediğimiz milli beraberlik ruhuyla yendik. Ama şimdi buradan geliyorlar! Futbol üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar" dedi.

FIRSAT VERMEYİZ
Demirören, Türkiye'yi futbol ile karıştırmaya çalışıp gündem oluşturanlara fırsat vermeyeceklerini de söyledi.
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