Arda Turan yanlış yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Spor'da yayınlanan Gündem Özel programında Serkan Korkmaz'ın sorularını cevapladı. Yıldırın Demirören şu açıklamaları yaptı: Avrupa Şampiyonası öncesi Ekim ayında kamuoyu milli takımdan bir şey beklemiyordu. Hatta TFF yönetimini ve hocayı göndermeyi planlıyordu herkes. O günkü durum buydu ve Ekim ayında kime ne kadar para verildiği belliydi. Kim hangi maçta oynadıysa buna göre prim verildi. Burada tehlikeli oyunlar var. Algı operasyonu var. Biz 15 Temmuz'da bunu çok iyi gördük. Bu oyunları yapanları çok iyi biliyoruz. Herkes haddini bilsin ona göre davransın.
PRİM SEYİRCİNİN YANINDA KONUŞULMAZ
Milli Takım kaptanımız teknik direktörle prim konusunu konuşabilir. Kesinlikle prim kavgası olmadı. Herkes de primlerini aldı zaten. Arda prim konusunu seyircinin yaınında antrenman sahasında konuştu. Yanlış olan da buydu. Burak Yılmaz '1 lira prim almadım' diye açıklama yaptı. Başkan olarak bir futbolcu kardeşim olarak ona şunu söylüyorum. Burak tam 467 bin TL prim almıştır.
ARDA'YI ARAYIP 'KUSURA BAKMA MI' DİYECEĞİZ
Basında yazılanlar gerçek değil. Hocamız karar vermiş ve kadroyu yapmış. Arda 'Beni TFF'den kimse aramadı' demiş. Hocanın kadroya almadığı bir oyuncuyu biz arayıp 'Kusura bakma mı' diyeceğiz. Böyle şey olur mu. O zaman kadroya alınmayan herkesi aramamız gerek. Bir futbolcuyu ben ve yöneticilerimin araması arkadan iş çevirmek olur.
TURKUVAZ MEDYA SAYESİNDEÜLKEYE YAYILDIK! Ziraat Türkiye Kupası'nın Türkiye'yeyayılmasında Turkuvaz Medya Grubu'nunbüyük emeği olduğunu söyleyen TFF BaşkanıYıldırım Demirören, "Turkuvaz Medya Grubu'nutebrik ediyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nın yayınınıçok iyi gerçekleştiriyorsunuz. Ne yaptıkamatör takımları da kattık. Ülkeye yayıldık" dedi.
15 TEMMUZ'U YENDİK AMAALGI OPERASYONU HALA Futbolun Türkiyeiçin çok önemli olduğununaltını çizen FutbolFederasyonu Başkanı YıldırımDemirören, "Türkiye'dekitleleri etkileyen2 şey var. Biri siyaset biride futbol. 15 Temmuz'dayaşadığımız hain darbegirişimini Yenikapı'dasergilediğimiz milli beraberlikruhuyla yendik.Ama şimdi buradan geliyorlar!Futbol üzerindenalgı operasyonu yapmayaçalışıyorlar" dedi.
FIRSAT VERMEYİZ Demirören, Türkiye'yi futbol ile karıştırmaya çalışıp gündem oluşturanlara fırsat vermeyeceklerini de söyledi.
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