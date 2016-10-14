Alanya hazırlığı sürüyor!

Önceki gün U-21 takımı ile antrenman maçı yapan Fenerbahçe, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün akşama doğru yaptığı antrenman ile devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmaya milli takım kamplarından dönen futbolcular da katıldı. Isınma ve koordinaspon hareketleri ile başlayan çalışma yarı sahada yapılan taktik çift kale maç ile sona erdi. Futbolcular oldukça hırslı gözüktü.