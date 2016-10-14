2 saat gecikse Burnley’e gidiyordu

Fenerbahçe'de kısa sürede ortaya koyduğu performansla herkesin büyük beğenisini kazanan Jeremain Lens'in transferindeki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe biraz daha geç kalsaydı Lens, Premier Lig takımlarından Burnley'e kiralık olarak imza atıyordu. Olayların gelişimi şu şekilde seyretti. Teknik direktörlük görevi için Dick Advocaat ile anlaşan Fener yönetimi Hollandalı hocayı İstanbul'a davet etti. Dick Advocaat İstanbul'a geldikten 1 gün sonra 17 Ağustos tarihinde Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atmasının ardından Sarı-Lacivertli yönetimle acil bir toplantı yaptı. Toplantının ardından Advocaat, Jeremain Lens'i telefonla arayarak transfer teklifinde bulundu.



LENS'İN TERCİHİ FENERBAHÇE OLDU

Advocaat'tan gelen telefon sonrası Lens, Burnley ile yaptığı anlaşmayı askıya aldı ve İstanbul'a geldi. Yönetimle anlaşma sağlayınca tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı ve 1 yıllık kiralık sözleşmesine imza attı. Eğer Advocaat'ın Lens ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi 2 saat kadar gecikse Hollandalı futbolcu daha önce anlaşma sağladığı Burnley takıma imzayı atıyordu.



