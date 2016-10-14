Fenerbahçe'de kısa sürede ortaya koyduğu performansla herkesin büyük beğenisini kazanan Jeremain Lens'in transferindeki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe biraz daha geç kalsaydı Lens, Premier Lig takımlarından Burnley'e kiralık olarak imza atıyordu. Olayların gelişimi şu şekilde seyretti. Teknik direktörlük görevi için Dick Advocaat ile anlaşan Fener yönetimi Hollandalı hocayı İstanbul'a davet etti. Dick Advocaat İstanbul'a geldikten 1 gün sonra 17 Ağustos tarihinde Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atmasının ardından Sarı-Lacivertli yönetimle acil bir toplantı yaptı. Toplantının ardından Advocaat, Jeremain Lens'i telefonla arayarak transfer teklifinde bulundu.
LENS'İN TERCİHİ FENERBAHÇE OLDU
Advocaat'tan gelen telefon sonrası Lens, Burnley ile yaptığı anlaşmayı askıya aldı ve İstanbul'a geldi. Yönetimle anlaşma sağlayınca tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı ve 1 yıllık kiralık sözleşmesine imza attı. Eğer Advocaat'ın Lens ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi 2 saat kadar gecikse Hollandalı futbolcu daha önce anlaşma sağladığı Burnley takıma imzayı atıyordu.
2 saat gecikse Burnley’e gidiyordu
Advocaat 17 Ağustos’ta Fener’e imza attı. Yönetimle yaptığı toplantının ardından hemen Lens’i aradı. Hollandalı hocadan aldığı teklif üzerine Lens, Burnley ile yaptığı anlaşmayı hemen askıya aldı. İstanbul'a gelen Lens, Fenerli oldu. Telefon 2 saat gecikseydi Burnley'e imzayı atacaktı...
Fenerbahçe'de kısa sürede ortaya koyduğu performansla herkesin büyük beğenisini kazanan Jeremain Lens'in transferindeki gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe biraz daha geç kalsaydı Lens, Premier Lig takımlarından Burnley'e kiralık olarak imza atıyordu. Olayların gelişimi şu şekilde seyretti. Teknik direktörlük görevi için Dick Advocaat ile anlaşan Fener yönetimi Hollandalı hocayı İstanbul'a davet etti. Dick Advocaat İstanbul'a geldikten 1 gün sonra 17 Ağustos tarihinde Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atmasının ardından Sarı-Lacivertli yönetimle acil bir toplantı yaptı. Toplantının ardından Advocaat, Jeremain Lens'i telefonla arayarak transfer teklifinde bulundu.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.